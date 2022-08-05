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МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать

Ирина Елагина
20:57 05.08.2022
ВСУ нанесли три удара по территории Запорожской АЭС и городу Энергодар.
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
© Фото: ТРК Звезда
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Украинские вооруженные формирования нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. Боевики в общей сложности выпустили двадцать 152-мм снарядов с 16:20 до 17:24 5 августа.

По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», - подчеркнули в МО РФ.

По данным Минобороны РФ, обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией.

В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами.

«Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия», - заключили в Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомства призвало международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В заявлении Минобороны подчеркивается, что «в случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим».

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