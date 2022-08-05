Развлечение или опасность: как игра с пешими фонтанами закончилась жуткими травмами для российских детей

Съемочная группа «Звезды» проверила на себе безопасность таких фонтанов во многих парках. Они в моде, и строят их сегодня во многих местах для отдыха.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России грядут проверки всех пеших фонтанов после того, как шестилетний мальчик, играя в таком городском водном элементе, лишился сразу трех пальцев на ноге.

«Старший сын побежал ко мне навстречу. Боковым зрением я увидел, что он упал буквально в двух-трех метрах от меня. Я увидел, что вся нога в крови. Нога была возле водосточной решетки. Нога и рядом отвисшие пальчики, которые оторвало вот в этой водосточной решетке», - рассказал отец пострадавшего мальчика Владислав Ремизов.

Нога мальчика попала в решетку, закрывающую слив в подземную чашу фонтана. Пальцы зацепились за решетчатую панель. Резкое движение ноги, которую мальчик инстинктивно попытался вырвать из ловушки - и край сработал как бритва! Операция продлилась больше четырех часов. Врачи смогли пришить пальцы и поставили спицы. Но в итоге один пришлось ампутировать. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

Обслуживающая фонтан компания обращает внимание на табличку, в которой, впрочем, не сказано, что детям нельзя в нем находиться. А на официальном сайте сотрудники организации даже призывают в жаркую погоду пробежаться по фонтану. После ЧП семье выплатили компенсацию в 30 тысяч рублей. Дирекция парка, в свою очередь, предложила утешающее бесплатное мороженое. Но после того, как родители подняли шум, администрация города организовала помощь в лечении ребенка, а фонтан теперь проходит проверку.

Съемочная группа «Звезды» проверила на себе безопасность таких фонтанов во многих парках. Они в моде, и строят их сегодня во многих местах для отдыха. Конструкции разные.

Если фонтаны состоят из металлического сплава, то вода их обтачивает и заостряет. По словам Алексея Сарнадского, который создавал самый первый пеший фонтан в России, такие сооружения лишь кажутся простыми, на деле они сложны как целый аквапарк. И если застройщик сделал все без нарушений, то дальше все зависит от компании-эксплуатанта, следящей за элементами конструкции.

«Фонтан - сооружение, имеющее часть таких индивидуальных технических решений и особенностей, которые никак не отражены в нормативной базе. Поэтому имеет смысл и нашем законодательным органам актуализировать базу», - отметил генеральный директор компании по стройке и проектировании городских фонтанов Сарнадский.

Необходимо выработать ГОСТы, чтобы недобросовестные строй-компании не делали пешие фонтаны на глаз, без проекта. Например, сейчас можно использовать в решетках слива полимерные материалы, они не становятся острыми от механического воздействия водой. К тому же решетки с отверстиями можно застелить специальным материалом. Однако есть фонтаны без чаши, в которых не конструкция и электропроводка несут опасность, а сам напор воды!

Во Владивостоке девочку, играющую в пешем фонтане, ударило мощной струей, в результате чего она попала на операционный стол с кровотечением. Но есть еще одна опасность: вода в этих сооружениях не проходит никакую фильтрацию.

Анализ фонтанной воды, с которой человек имеет непосредственный контакт, показал все подводные камни! В такой уже по-настоящему опасной смеси может содержаться все - от бактерий сальмонеллы и болезнетворных палочек до опасных для жизни паразитов.

«Фонтаны опасны своими инфекциями. Дикие животные и птицы, на водной глади находящиеся, опасны, они выделяют гельминты, они опасны. Со стороны лиц без определенного места жительства могут распространять лямглияды, и они вызывают расстройства со стороны желудочного тракта и даже печени, желчного пузыря», - объяснил доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

По рекомендациям Роспотребнадзора, пешие фонтаны для увлажнения городской среды - ни никак не для игр в них. Они могут выполнять свою роль в качестве декора, а дальше, если не помогают таблички с предупреждениями, то последствия - на совести родителей.