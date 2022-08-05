Президент Эрдоган приедет в Сочи в 15.00 для переговоров с Путиным

Сначала ожидается встреча лидеров тет-а-тет, затем к ним присоединятся делегации.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи в пятницу днем, его прибытие ожидается в 15.00. Телеканал TRT Haber сообщает, что у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00 (совпадает с мск). Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций», - сообщает телеканал.

Российский лидер уже находится в Сочи, где пройдет встреча. О ее итогах прессе сообщит сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

Ранее стало известно, что Турция в этом году значительно увеличила экспорт товаров в Россию. Стоимость ввезенных товаров составила 791 миллион долларов. Ожидается, что она войдет в пятерку крупнейших экспортеров для РФ.