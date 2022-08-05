В Кремле пояснили длительное отсутствие телефонной связи Путина и Макрона
В Кремле пояснили длительное отсутствие телефонных переговоров глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Франция - недружественная России страна.
«Не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно», - сказал Песков, отметив, что звонок при необходимости будет незамедлительно согласован.
Президенты, ранее отличавшиеся постоянной периодичностью переговоров, не общались уже около двух месяцев. Песков подчеркнул, что они смогут созвониться в любую минуту.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недопустимой публикацию части переговоров Путина и Макрона. По его словам, дипломатическая этика не предполагает такой односторонний слив записей.