В Кремле пояснили длительное отсутствие телефонной связи Путина и Макрона

Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры государств смогут созвониться в любой момент, когда возникнет необходимость.

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В Кремле пояснили длительное отсутствие телефонных переговоров глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Франция - недружественная России страна.

«Не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно», - сказал Песков, отметив, что звонок при необходимости будет незамедлительно согласован.

Президенты, ранее отличавшиеся постоянной периодичностью переговоров, не общались уже около двух месяцев. Песков подчеркнул, что они смогут созвониться в любую минуту.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недопустимой публикацию части переговоров Путина и Макрона. По его словам, дипломатическая этика не предполагает такой односторонний слив записей.