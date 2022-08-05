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«Точно не негорючие»: эксперт рассказал о сгоревших на складе OZON товарах

Егор Левин
10:25 05.08.2022
По мнению Константина Кузнецова, быстрое распространение огня стало главным показателем возможных нарушений правил хранения - над складом поднимался густейший черно-серый дым, какой бывает только в случае с легковоспламеняемыми материалами.
«Точно не негорючие»: эксперт рассказал о сгоревших на складе OZON товарах
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания - Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов рассказал, что любой материал обладает индивидуальной степенью горючести. Узнать ее можно по специальной отметке на изделии, и исходя из этих данных принимается решение о том, как его хранить. В отношении товаров, хранимых на складе компании OZON, который практически сутки полыхал в Подмосковье, эти требования были нарушены. Об этом Кузнецов рассказал «360».

По мнению эксперта, быстрое распространение огня стало главным показателем этого. Над складом в момент горения поднимались огромные клубы густого черно-серого дыма - такое бывает только в случае с легковоспламеняемыми материалами.

«По кадрам, которые я видел, могу сказать, что это точно не негорючие и точно не трудногорючие материалы. Уровень “Г2” и выше», - пояснил Кузнецов.

Благодаря профессиональной работе пожарных удалось не допустить проникновения огня к помещению с горюче-смазочными материалами. Частично склад удалось сохранить, и блок №4 как раз оказался тем, в котором хранились ацетон, лаки, краски и масла. Если бы пламя проникло туда, то огонь мог перекинуться и дальше.

В OZON заявили, что вернут покупателям средства за недоставленные товары, а продавцам выплатят компенсации. В маркетплейсе подчеркнули, что оценка ущерба проводится, идут переговоры со страховыми компаниями.

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