В Военной академии связи им. Буденного рассказали, что готовит вуз для форума «Армия-2022»

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За более чем век работы Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного выпустила свыше 47 тысяч высококлассных специалистов. Из выпускников учреждения около пятисот человек в итоге были удостоены государственных наград России и СССР.

Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костарев отметил, что учебное заведение является многопрофильным научно-образовательным центром Минобороны, в котором предусмотрены программы среднего профессионального и высшего образования в виде специалитета, магистратуры и адъюнктуры. Также академия проводит занятия по дополнительным обучающим программам.

Курсанты академии связи могут проходить подготовку в рамках двух направлений: должностные лица по эксплуатации комплексов связи и автоматизации звеньев управления и командиры подразделений связи тактического звена. Выпускники заведения становятся лейтенантами и распределяются по стране для службы в различных исполнительных органах федерального уровня, таких как МО, ФСО, МЧС и так далее.

В 2022 году во время завершившегося накануне набора курсантов в академии были выделены квоты на прием детей участников специальной военной операции по защите ЛДНР. Кроме того, в особом порядке были зачислены выпускники общеобразовательных организаций министерства обороны РФ, включая бывших учащихся кадетского корпуса (школы IT-технологий).

Как отметил Костарев, при обучении в академии используется разнообразное современное технологическое оснащение. Кроме того, в стенах учебного заведения ведется активная научно-исследовательская работа, включающая на настоящий момент 80 активных проектов. К концу текущего года их число должно будет вырасти до 100.

Ежегодно на базе академии проводится более 20 конференций, включая два мероприятия масштаба страны: межвидовая всероссийская научно-практическая конференция «Региональная информатика (РИ2022)» и всероссийская научно-практическая конференция РАРАН «Актуальные проблемы защиты и безопасности». Также кадры заведения активно участвуют во всевозможных научных конкурсах, в том числе в конкурсе «Лучший молодой ученый Министерства обороны Российской Федерации».

Высшее учебное заведение выступит одним из участников Международного военно-технического форума «Армия-2022». Академия приложит руку к организации выставочных экспозиций и научно-деловой программы мероприятия.

«На форуме наш вуз будет представлен на экспозициях и стендах Главного управления кадров Министерства обороны РФ и Главного управления связи Вооруженных Сил РФ, а также на открытых развлекательных площадках», - указал начальник академии в интервью газете «Красная звезда».

Помимо научной работы в заведении уделяют большое внимание практической подготовке курсантов. В целях приобретения умений и навыков, необходимых для исполнения должностных и специальных обязанностей на воинских должностях учащихся заключительных курсов направляют на войсковую стажировку. Также на полевой составляющей академии - в базе обеспечения учебного процесса, ведутся регулярные практические занятия по обучению эксплуатации средств и комплексов связи.