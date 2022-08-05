Более 100 студентов Военного учебного центра при ДВГУПС пройдут стажировку на строительстве БАМа

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Студенты Военного учебного центра при ДВГУПС, отправленные из Хабаровского края, пройдут практику в августе текущего года на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Более 100 обучающихся по предметам военной подготовки специалистов железнодорожных войск Восточного военного округа в составе студенческих строительных отрядов убыли на три объекта строительства БАМ.

На станциях Дрогошевск (Забайкальская железная дорога) и Тунгала (Амурская область), а также в поселке Верхнезейск (Амурская область) студенты пройдут стажировку по приобретению опыта и навыков исполнения обязанностей, согласно должностному предназначению.

Также в рамках практического обучения граждан по соответствующим военно-учетным специальностям студенты отработают практические упражнения по строительству БАМа и выполнят нормативы по специальной подготовке. Ранее учащиеся были приведены к военной присяге.