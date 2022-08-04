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Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников

Игнат Далакян
09:54 04.08.2022
Документ касается военнослужащих, выполняющих задачи по отражению вооруженных провокаций на границе и на территориях, прилегающих к районам спецоперации на Украине.
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и территориях РФ, прилегающих к районам специальной военной операции России по защите республик Донбасса.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно звания Героя России полковнику Ольге Кочуре за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Легендарной женщине-офицеру также посмертно было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

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