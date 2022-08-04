Более 100 тысяч жителей Японии призвали эвакуироваться из-за ливней

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Жителям нескольких префектур японского острова Хонсю было рекомендовано эвакуироваться из-за опасности разрушений, вызванных стихийным бедствием. Предписания переместиться из своих жилищ в специальные эвакуационные центры получили более чем 100 тысяч человек.

Как сообщает телеканал NHK, людям, населяющим Фукусиму, Ямагату, Ниигату и Аомори угрожают затопления и оползни. На территории острова из-за ливневых дождей уже вышли из берегов несколько рек. Ливни также стали причиной частичной остановки движения скоростных экспрессов, затопления сотни домов и обесточивании 1,9 тысячи зданий.

Власти Японии сформировали экстренный штаб для отслеживания ситуации. Кроме того, как пишет ТАСС, в пострадавшие префектуры намерены направить бойцов Сил самообороны для участия в ликвидации разрушений.