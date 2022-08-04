Гид умер во время сплава с группой туристов на Камчатке

Мужчина сопровождал туристов из Московской области по пешему и водному маршрутам на Камчатке.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Гид, отправившийся сопровождать туристическую группу в сплаве по реке Опала, умер во время преодоления маршрута. Инцидент произошел в Камчатском крае на территории Усть-Большерецкого района.

Согласно имеющейся на настоящий момент информации, 66-летний мужчина должен был преодолеть вместе с группой жителей Подмосковья пеший и водный маршруты, для чего 27 июля прибыл на Камчатку. Однако 1 августа, во время сплава, провожатый почувствовал недомогание, после чего вскоре скончался.

О случившемся сообщили на официальном сайте СУ Следственного комитета РФ по региону. В связи с произошедшим СК была организована процессуальная проверка.

Всего в сплаве участвовали 15 человек. Членам туристической группы удалось благополучно добраться до населенной территории, где им была оказана необходимая помощь.