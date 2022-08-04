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«Селенга-2022»: стартовали совместные российско-монгольские учения

Алиса Краузе
05:02 04.08.2022
На полигоне «Ховд» в западной части Монголии стартовали совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2022».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В аймаке Ховд в западной части Монголии на одноименном полигоне состоялась церемония открытия традиционных совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2022». В ходе торжественного мероприятия были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников учений.

Военнослужащие в составе парадных расчетов, под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем. В церемонии приняли участие представители командования Вооруженных Сил двух стран: командующий сухопутными войсками ВС Монголии бригадный генерал Цогтжаргал, начальник штаба сухопутных войск ВС Монголии полковник Дагвын Дугаррагчаа, командующий воздушными войсками ВС Монголии полковник Ганбат, начальник управления Министерства обороны Монголии полковник Эрхэмбаяр, заместитель командующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Владимир Куликов, а также представители органов местного самоуправления.

После торжественной части штабы руководства учений приступили к планированию совместных действий войск. В преддверии проведения совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2022» мотострелковые подразделения обеих армий совершили марш на штатной технике на полигон «Ховд». В ходе переброски войск было отработано отражение нападения на колонны диверсионных групп условного противника под прикрытием экипажей вертолетов армейской авиации ВС РФ, также принимающих участие в мероприятии.

В ходе учений «Селенга-2022» будут отработаны вопросы подготовки и ведения совместных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности и в городских условиях. Всего в учениях принимает участие до 1,2 тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой техники.

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