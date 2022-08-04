ЕС ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына

Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына.

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Совет ЕС вел ограничительные меры в отношении Виктора Януковича и его сына. Решение Совета ЕС стало ответом на проводимую Россией спецоперацию на Украине и связано с сотрудничеством Януковича с ДНР.

«Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», - говорится в тексте решения, которое цитирует ТАСС.

Совет ЕС свои решением запретил Януковичу и его сыну въезд на территорию Европы с 4 августа, кроме того, заморозил их активы на территории Евросоюза.