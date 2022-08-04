МО: ВСУ заминировали подходы к детской музыкальной школе в Варваровке
Минное поле у музыкальной школы, снайперские точки на крыше студенческого общежития и опорный пункт в здании лицея - ВСУ по-прежнему игнорируют нормы права и ставят под угрозу жизнь детей и взрослых.
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти рассказал о вопиющих фактах преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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