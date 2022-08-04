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Так, ВСУ разместили опорный пункт в здании лицея № 3 в Новой Водолаге Харьковской области. На подступах к образовательному учреждению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом жители окрестных домов не эвакуированы.

В Славянске Донецкой Народной Республики украинские националисты разместили снайперские точки и огневые позиции в студенческом общежитии и в учебных корпусах техникума, а внутри здания они удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита».

В Варваровке Николаевской области ВСУ превратили в минное поле территорию вокруг детской музыкальной школы, а в самом здании оборудовали склад боеприпасов и разметили подразделения теробороны. И при этом умышленно не уведомили об опасности местных жителей.

В Минобороны РФ обратили внимание мирового сообщества на аморальные действия украинских властей, демонстрирующих полное безразличие к судьбам соотечественников.