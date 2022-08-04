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Момент удара со стороны ВСУ по гостинице в Донецке попал на видео

Елизавета Потейчук
21:08 04.08.2022
Ранее сообщалось, что количество погибших мирных жителей в результате обстрела ВСУ центра города выросло до шести.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России продемонстрировал кадры с моментом удара украинских националистов по гостинице в Донецке. По данным следствия, боевики действовали умышленно в нарушение Женевской конвенции.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов центра города украинской армией количество погибших возросло до шести. Глава города назвал произошедшее «терроризмом и зверством».

Напомним, украинская армия обстреляла сегодня утром центр Донецка. Под обстрел попал драмтеатр, где проходила церемония прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, а также отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты.

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