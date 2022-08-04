В стране и мире Момент удара со стороны ВСУ по гостинице в Донецке попал на видео Елизавета Потейчук Ранее сообщалось, что количество погибших мирных жителей в результате обстрела ВСУ центра города выросло до шести. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет России продемонстрировал кадры с моментом удара украинских националистов по гостинице в Донецке. По данным следствия, боевики действовали умышленно в нарушение Женевской конвенции. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов центра города украинской армией количество погибших возросло до шести. Глава города назвал произошедшее «терроризмом и зверством». Напомним, украинская армия обстреляла сегодня утром центр Донецка. Под обстрел попал драмтеатр, где проходила церемония прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, а также отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика