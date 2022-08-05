Не пасть духом: объявлен сбор средств на лечение онкологии у ветерана контртеррористической операции на Кавказе Рясного

Чтобы побороть болезнь, нужно собрать 1 400 000 рублей. Для майора в отставке нашли донора костного мозга в Германии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе Анатолий Рясный воспитан в семье военных летчиков, поэтому все свое свободное время проводил в небе. Мужчина два года мечтал полетать над извилистым хребтом крымской Клемухи. Именно столько длится его борьба с онкологией.

Шанс победить смертельное заболевание у Рясного появился недавно. Для майора в отставке нашли донора костного мозга в Германии. Чтобы остановить развитие онкологии, нужна срочная пересадка. Заболевание крови уже затронуло кости.

«Обнаружил небольшую шишечку на лбу, чуть выше. Был успешно прооперирован. Прошел шесть курсов химиотерапии, подготовку к трансплантации костного мозга. Сейчас идет уже следующий этап после рецидива - донорская трансплантация», - рассказал Анатолий Рясный «Звезде».

Донор и реципиент должны быть совместимы по набору генов как близнецы. Вероятность найти такого человека - один на десять тысяч. Для пересадки Анатолию требуется полтора миллиона рублей. Однако такой суммы у семьи Рясных нет. Сбором денег занимается фонд «Память поколений».

«Сейчас самая большая задача нам - оплатить и вывезти этот костный мозг, доставить его. Сложность заключается в том, что костный мозг не будет ждать долго, его могут отдать кому-то другому, и Анатолий не сможет ждать долго», - объяснила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Анатолий Рясный уже пережил сложнейшую операцию по удалению одной из опухолей. Заболевание может в любой момент поразить здоровые костные ткани. Но тот, кто посвятил авиации почти 30 лет, в своих силах не сомневается.

Вернуть Анатолия к полноценной жизни вызвались врачи Научно-исследовательского института имени Горбачевой, где пройдет и подготовка к операции, и, непосредственно, трансплантация.

«Мы будем проводить химиотерапию - довольно интенсивный курс, чтобы уничтожить все клетки, которые работают в костном мозге. Для того, чтобы в последующем заместить их клетками донора, чтобы началось кроветворение такое, какое оно должно быть. Чтобы клетки были правильными», - описала врач-гематолог отделения химиотерапии Клиники «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой» Светлана Толстова.

Чтобы побороть болезнь, нужно собрать 1 400 000 рублей. Анатолий знает: главное в сложный момент - не пасть духом.