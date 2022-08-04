В стране и мире Два человека ранены при обстреле брянского поселка Климово «Точкой-У» Ирина Елагина Двое жителей поселка Климово Брянской области пострадали от удара комплекса «Точка-У» со стороны Украины. © Фото: avbogomaz Telegram Читайте нас на: Поселок Климово в Брянской области сегодня попал под удар комплекса «Точка-У» со стороны Украины. © avbogomaz Telegram Средства ПВО сбили украинскую ракету, при падения осколков боеприпаса пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. «По уточненной информации, сегодня со стороны Украины на территорию поселка Климово Климовского района был произведен пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Благодаря своевременной работе ПВО Вооруженных сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - рассказал глава региона. © avbogomaz Telegram Осколками в поселке повреждены несколько домов, остекление школы и другие гражданские постройки, а также автомобиль. © avbogomaz Telegram В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика