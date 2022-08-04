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В Алжире состоялась церемония поднятия флага РФ в честь команды России для конкурса АрМИ

Максим Низкодубов
18:42 04.08.2022
В церемонии еще не участвовало несколько команд от разных государств. Всего в конкурсе участвуют 18 стран. Командам предоставлены все комфортные условия для пребывания и тренировок. Всем надо адаптироваться под климат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Алжире состоялась торжественная церемония поднятия российского флага. Триколор взвился в небо в рамках подготовки в Армейским международным играм - Алжир принимает у себя конкурс «Десантный взвод». За этим наблюдал Максим Низкодубов.

«Сегодня в Алжирском городе Блида - это недалеко от столицы страны - произошла торжественная церемония встреча команд. Одно из них была команда российских десантников. Алжирская сторона подняла российский флаг. Кроме того, в торжественной церемонии участвовали Белоруссия и Узбекистан», - прокомментировал корреспондент. 

В церемонии еще не участвовало несколько команд от разных государств. Всего в конкурсе участвуют 18 стран. Командам предоставлены все комфортные условия для пребывания и тренировок. Всем надо адаптироваться под климат.

Ранее «Звезда» показывала кадры прибытия в Алжир десантников из России, Узбекистана и Белоруссии для участия в конкурсе «Десантный взвод» АрМИ-2022.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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