В Алжире состоялась церемония поднятия флага РФ в честь команды России для конкурса АрМИ

В церемонии еще не участвовало несколько команд от разных государств. Всего в конкурсе участвуют 18 стран. Командам предоставлены все комфортные условия для пребывания и тренировок. Всем надо адаптироваться под климат.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Алжире состоялась торжественная церемония поднятия российского флага. Триколор взвился в небо в рамках подготовки в Армейским международным играм - Алжир принимает у себя конкурс «Десантный взвод». За этим наблюдал Максим Низкодубов.

«Сегодня в Алжирском городе Блида - это недалеко от столицы страны - произошла торжественная церемония встреча команд. Одно из них была команда российских десантников. Алжирская сторона подняла российский флаг. Кроме того, в торжественной церемонии участвовали Белоруссия и Узбекистан», - прокомментировал корреспондент.

В церемонии еще не участвовало несколько команд от разных государств. Всего в конкурсе участвуют 18 стран. Командам предоставлены все комфортные условия для пребывания и тренировок. Всем надо адаптироваться под климат.

Ранее «Звезда» показывала кадры прибытия в Алжир десантников из России, Узбекистана и Белоруссии для участия в конкурсе «Десантный взвод» АрМИ-2022.



Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов