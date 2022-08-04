Путин обсудил обострение конфликта в Карабахе с членами Совбеза РФ

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба.

© Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию, связанную с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», - приводит ТАСС слова официального представителя Кремля.

Напомним, 3 августа в Министерстве обороны России сообщили, что в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе отмечается обострение. В военном ведомстве добавили, что ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба.