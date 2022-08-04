Спорт Баскетболистку Грайнер доставили в Химкинский суд на заседание по делу о контрабанде Егор Левин В зал суда спортсменка зашла в сопровождении многочисленной охраны, не проронив ни слова. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Химкинском суде продолжается рассмотрение дела американской олимпийской чемпионки, баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде запрещенных веществ. В зал суда спортсменка зашла в сопровождении многочисленной охраны, не проронив ни слова. Напомним, Грайнер была задержана в феврале 2022 года в Шереметьево, в ее багаже обнаружили запрещенное вещество. Свою вину девушка признала и заявила, что надеется на снисхождение суда в связи с этим обстоятельством. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика