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Воздушно-космические силы России в рамках спецоперации на Украине нанесли удар высокоточным оружием по позициям ВСУ под Харьковом. В результате удара уничтожено около 130 украинских военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники», - заявил Конашенков.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Харькове ВСУ превратили дворец спорта в склад вооружения и боеприпасов, а подходы к зданию заминировали и умышленно не уведомили об опасности горожан. В Минобороны обращают внимание мирового сообщества, что подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов