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Ближе некуда: журналисты «Звезды» побывали у линии фронта на Авдеевском направлении

Марина Крижановская
Андрей Лазарев
01:02 04.08.2022
Украинские военные засели в воинской части на Авдеевском направлении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Съемочная группа «Звезды» смогла побывать у линии фронта на Авдеевском направлении к северо-западу от Донецка. На эти позиции НМ ДНР еще не ступала нога журналиста. Съемочная группа телеканала «Звезда» оказалась первой.

Не более пяти минут езды. Дальше - только пешком. В километре оттуда находится холм, где расположена хорошо укрепленная бетоном украинская воинская часть.

Виден вентиляционный ствол шахты Бутовка. Она недавно еще была под контролем ВСУ. Но противника с занятых позиций успешно выбивают бойцы НМ ДНР.

Через поле, мимо глубоких черных воронок, съемочная группа прошла к окопам бойцов Народной милиции. В то же время воинская часть ВСУ прилегает вплотную к бывшему Донецкому аэропорту.

Позиции бойцов ДНР надежно укрыты густой листвой. Но периодически противник пытается их накрыть артиллерией и танками.

Подробнее о том, насколько близко сейчас находятся бойцы Народной милиции ДНР к украинским военным и об истории молодого 22-летнего командира взвода с позывным «Сова» - в материале Андрея Лазарева.

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