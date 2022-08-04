Ближе некуда: журналисты «Звезды» побывали у линии фронта на Авдеевском направлении

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Звезды» смогла побывать у линии фронта на Авдеевском направлении к северо-западу от Донецка. На эти позиции НМ ДНР еще не ступала нога журналиста. Съемочная группа телеканала «Звезда» оказалась первой.

Не более пяти минут езды. Дальше - только пешком. В километре оттуда находится холм, где расположена хорошо укрепленная бетоном украинская воинская часть.

Виден вентиляционный ствол шахты Бутовка. Она недавно еще была под контролем ВСУ. Но противника с занятых позиций успешно выбивают бойцы НМ ДНР.

Через поле, мимо глубоких черных воронок, съемочная группа прошла к окопам бойцов Народной милиции. В то же время воинская часть ВСУ прилегает вплотную к бывшему Донецкому аэропорту.

Позиции бойцов ДНР надежно укрыты густой листвой. Но периодически противник пытается их накрыть артиллерией и танками.

Подробнее о том, насколько близко сейчас находятся бойцы Народной милиции ДНР к украинским военным и об истории молодого 22-летнего командира взвода с позывным «Сова» - в материале Андрея Лазарева.