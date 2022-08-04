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Сверхзвук и сложный пилотаж: как проходят учения летчиков-истребителей в Калининграде

Максим Румянцев
12:10 04.08.2022
Молодые летчики-истребители проводят учебно-боевые стрельбы. Большая высота и разгон до сверхзвуковой скорости - обычное дело для этих ребят.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Калининградской области ставят на крыло молодых летчиков-истребителей. В учениях с боевой стрельбой задействован весь полк Су-27 - экипажи отрабатывают сложный пилотаж и поражают заданные цели ракетами и огнем из пушки. Высокий уровень подготовки недавних выпускников летных училищ оценил корреспондент «Звезды».

Взлеты и посадки на аэродроме Чкаловск сегодня совершаются практически непрерывно. Идут летно-тактические учения, задействован весь истребительный авиационный полк в полном составе. Отработка сложного пилотажа и учебно-боевые стрельбы, тренировки опытных летчиков и сдача зачетов лейтенантами.

«Выполнили полет на разгон сверхзвуковой скорости и набор практического потолка, то есть сейчас мы находились на высоте 16 километров», - рассказал командир авиационной эскадрильи Василий.

Командир первой эскадрильи сегодня находится в роли преподавателя, он проверяет готовность лейтенантов к самостоятельным полетам. Экзамен сдают на истребителе Су-27.

Эта модификация - учебно-боевой. Здесь двухместная кабина: в задней находится инструктор, в передней обучаемый. Именно в таких машинах на Балтике молодых летчиков ставят на крыло.

Андрей, выпускник Краснодарского училища летчиков, в Калининградской области служит всего год, но уже успел уяснить главное.

«Все нужно знать досконально, все параметры полета так же курсы. Область небольшая, очень легко залететь на территорию другого государства - это нужно учитывать», - комментирует он.

Другой летчик Су-27, Константин, получил путевку в небо в Борисоглебском учебном центре. Еще свежи воспоминания, и вот целый год службы в истребительном полку на Балтике позади.

Боевой и учебный самолеты сильно отличаются, признается Константин. У них совершенно разные задачи. Но он уверен: человеку, который хочет, все по силам.

С максимальной отдачей работают и все наземные службы. В рамках летно-тактических учений десятки учебно-боевых стрельб выполняются ежедневно. Нужно следить за подвеской ракет и зарядкой снарядов, так что у технических служб в такие дни больше работы.

Здесь, в Калининградской области, подлетное время к государственной границе для истребителей - несколько минут. Помимо учений, летчики несут в небе боевое дежурство, охраняя западные границы страны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что новые авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней и малой дальности для истребителя пятого поколения Су-57 могут поражать малоразмерные «стелс»-цели. Истребитель Су-57 был разработан для замены тяжелого истребителя Су-27.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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