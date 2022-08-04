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Американцы назвали Зеленского «посмешищем» и предложили выпороть

Алиса Краузе
00:56 04.08.2022
Американцы предложили раздеть и выпороть президента Украины Владимира Зеленского.
Американцы назвали Зеленского «посмешищем» и предложили выпороть
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Американцы неоднозначно восприняли одно из последних высказываний украинского лидера Владимира Зеленского, потребовавшего от Китая сохранения нейтралитета относительно конфликта Москвы и Киева. Пользователи New York Post не поддержали президента после его призыва не помогать РФ.

Один из комментаторов задал риторический вопрос, что должно мешать КНР оказывать поддержку России, в то время как Соединенные Штаты активно помогают Украине. Другой пользователь посчитал, что Зеленский не имеет права отдавать такого рода «распоряжения» КНР.

«Ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты - посмешище», - приводят его слова РИА Новости.

Некоторые читатели с иронией отреагировали на заявление президента Украины. Так, комментатор припомнил ему недавнюю фотосессию для журнала Vogue и поинтересовался, до или после своей модельной работы глава государства озаботился позицией Китая.

Один из интернет-пользователей особенно горячо высказался в адрес Зеленского.

«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют», - признался он.

После такого наказания, по мнению читателя, украинского лидера следовало бы отослать в восточную часть своей страны и предать настоящему суду за совершенные им преступления.

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