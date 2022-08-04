В США сообщили о желании подписать с РФ документ на замену ДСНВ

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Соединенные Штаты выразили желание начать совместное с Россией обсуждение замены Договора об СНВ, который прекращает свое действие в 2026 году. Однако назвать конкретные сроки, в которые будет возможно вновь сесть за стол переговоров, американские власти не смогли.

О планах по возобновлению диалога сообщила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Она заметила, что за несколько предшествующих лет двум странам удалось достигнуть прогресса в этой области и сократить ядерные арсеналы.

«Мы надеемся получить новое соглашение... Хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией», - цитирует выступление члена американского правительства на брифинге ТАСС.

Тем не менее, как заявила Дженкинс, даже при наличии у Вашингтона соответствующего желания и видения, работа с РФ осложняется нынешней атмосферой в сфере безопасности. Приступить к переговорам же, заметила она, американская сторона намерена, когда Российская Федерация, по выражению заместителя госсекретаря, «будет действовать добросовестно».