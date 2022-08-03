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Лидер «Альтернативы для Германии» призвал отказаться от санкций, чтобы избежать энергетической катастрофы

Егор Левин
09:01 03.08.2022
Тино Хрупалла осудил план по распределению газа, заявив, что расходы газовых концернов нельзя перекладывать на потребителей.
Лидер «Альтернативы для Германии» призвал отказаться от санкций, чтобы избежать энергетической катастрофы
© Фото: Jörg Carstensen, dpa, Globallookpress
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Лидер политической партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла обозначил потенциальный способ обезопасить свою страну от энергетической катастрофы. По его мнению, для этого официальный Берлин должен отказаться от санкций в отношении России.

План германского правительства по распределению газа, активизировать который планируется 1 октября, Хрупалла также осудил, заявив, что расходы газовых концернов нельзя перекладывать на конечных потребителей.

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока - 2" не должен быть табу», - цитирует политика издание Freie Welt.

Напомним, в Германии планируется с 1 октября начать взимать еще одну дополнительную плату для поддержки газовых импортеров. По предварительным расчетам, семья из четырех человек, в случае исполнения данной инициативы, может тем самым получить дополнительные трехзначные расходы в течение года.

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