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В Британии отложили голосование по выбору премьера из-за риска взлома

Игнат Далакян
07:09 03.08.2022
Как передает местное СМИ, изначальный план голосования оставлял открытой возможность того, что хакеры могут изменить большое количество голосов.
В Британии отложили голосование по выбору премьера из-за риска взлома
© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress
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Начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании отложено из-за риска взлома.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ, начало процесса голосования было отложено после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), который отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что хакеры могут изменить голоса.

Как отмечает издание, Консервативная партия была вынуждена отменить изначальные планы, которые бы позволили ее членам менять свой выбор в процессе голосования.

Сообщается, что бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с понедельника, еще не были отправлены.

Британское СМИ отмечает, что возможность голосования по почте и онлайн сохранилась. Однако по новой системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован после того, как он проголосует. Это означает, что изменить принятое решение будет невозможно.

Отмечается, что изначальный план голосования оставлял открытой возможность того, что хакеры могут изменить большое количество голосов.

Ранее кандидат на выборах премьер-министра Великобритании бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак пообещал ограничить влияние Китайской Народной Республики. Кроме того, политик намерен закрыть в Британии все действующие институты Конфуция.

Напомним, что главными кандидатами на пост премьер-министра Великобритании стали бывший глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Великобритании Лиз Трасс. В последнем голосовании Риши Сунак набрал 137 голосов, а Лиз Трасс -113. В финальном раунде свои голоса отдадут все 200 тысяч членов Консервативной партии, а итоговый результат гонки за пост британского премьера станет известен 5 сентября.

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