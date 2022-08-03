Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 мм
Согласно данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел по Донецку велся из населенного пункта Первомайское.
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Вооруженные силы Украины 3 августа утром выпустили по Куйбышевскому району города Донецк шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 06.03 - н.п. Первомайское - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 06.20 - н.п. Первомайское - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из БМ-21 «Град». Украинскими войсками было выпущено 10 ракет по городу, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.