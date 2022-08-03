Массированный огонь: как сирийская армия штурмовала остров на крупнейшем озере в стране

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

После массированного удара остров на самом большом сирийском озере Аль-Джаббуль недалеко от Алеппо становится похож на проснувшийся вулкан. Артиллеристы ведут непрерывный обстрел перед тем, как мотопехотные подразделения начнут форсировать водную преграду.

Огонь ведется из разных видов орудий, в том числе из замаскированной зенитной установки. Первые штурмовые отряды уже выдвинулись по воде в сторону противника.

Сирийские танкисты и экипажи БТР, подготовленные российскими инструкторами, с разгона влетают в озеро и, как корабли, разрезают волны на мелководье. Машины стремятся как можно быстрее достичь противоположного берега.

Перед танковыми подразделениями стоит непростая задача - сходу форсировать водную преграду, огромное соленое озеро, и достичь двух островов, которые находятся на расстоянии около трех километров. Именно там засел условный неприятель.

Наступающим сирийским подразделениям оказывает огневую поддержку и уничтожает условного противника российская боевая авиация. Водная гладь буквально горит после ударов с воздуха.

В это время одни сирийские десантники прыгают с парашютами с вертолетов, а другие высаживаются прямо на воду. После пилоты вертолетов отрабатывают эвакуацию раненых спецназовцев с воды при помощи тросов.

Воздушное пространство над местом проведения операции прикрывают расчеты ПВО, уничтожая все летящие цели. Когда водная преграда форсирована, остается навести мост через глубокий ров на единственной дороге, проложенной через озеро и ведущей в самое логово условного врага.

Переправа через естественное препятствие наведена. Инженеры установили железный мост - надежную конструкцию - и теперь по нему пошла техника в сторону островов. Начинается основная фаза штурма.

Такие масштабные учения на воде и суше прошли впервые в современной истории Сирии, где бойцы показали невероятно интенсивное огневое поражение противника, стремительный натиск и армейскую смекалку. Столбы дыма, поднявшиеся в воздух, были хорошо видны за сотни километров и стали невербальным сигналом о том, что арабская республика в случае необходимости готова дать жесткий ответ любым недругам.