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Скрыться невозможно: кадры работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1 в ходе спецоперации

05:01 03.08.2022
Основные цели для тяжелой огнеметной системы ТОС-1 - это уничтожение живой силы противника, легкобронированной техники и опорных пунктов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО (Центрального военного округа) выполнили боевую стрельбу термобарическими реактивными снарядами.

В результате бронетехника и живая сила противника были уничтожены, в том числе в заглубленных укрытиях.

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов тяжелой огнеметной системы ТОС-1 ЦВО в ходе специальной военной операции.

«Цели для такой машины - уничтожение легкобронированной техники, живой силы противника, опорных пунктов. Цели поступают со штаба, после чего выполняется рекогносцировка, определяются огневые позиции и по готовности выполняется стрельба. От снарядов ТОС скрыться практически невозможно: ни в дотах, ни в дзотах, ни в других укрытиях», - рассказал командир огнеметной роты ЦВО с позывным «Скат».

Он пояснил, что при попадании неуправляемого реактивного снаряда производится высокое температурное горение - свыше 3000 градусов по Цельсию и за счет избыточного давления газ попадает во все щели.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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