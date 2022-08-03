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«Сколько нервов и слез»: СБУ насильно удерживали гражданина Греции, заподозрив в связи с РФ

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
03:39 03.08.2022
Проживающий в ДНР с семьей гражданин Греции оказался практически заперт в Мариуполе из-за подозрений Службы безопасности Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Больше суток в пути из родного Нафпактоса в Торез. Девять лет назад Петрос Тзифас оставил все и переехал к той, кого полюбил еще в молодости. С Еленой он познакомился в 2006 году, когда она приезжала в Грецию по программе обмена студентами.

Тзифас устроился водителем на местное угледобывающее предприятие. Он регулярно возил в Мариуполь тестя с тещей, так как родители жены получали там пенсию.

Свой последний визит в город в 2018 году он запомнил на всю жизнь. На КПП украинские силовики неожиданно подвергли гражданина Греции унизительному обыску.

«Когда проверяли машину, у меня нашли карточку с флагом ДНР. Откуда, что, почему: откуда эта пластиковая карточка, почему тебе давали. А я устроился на работу - мне такую дали», - вспомнил мужчина.

Ответ силовиков не устроил. Иностранца отвезли в здание СБУ в Мариуполе, где 12 часов требовали сообщить информацию о людях, которых Петрос даже не знал.

«Они хотели узнать, кто тут директор, где я работаю сейчас на шахте "Прогресс", кто начальник ГАИ, кто начальник полиции. Я говорю: я не знаю. Ну, не знаешь, будешь тут сидеть», - рассказал житель ДНР.

Когда Петросу сообщили, что его подозревают в связях со спецслужбами России, он понял - к жене и дочери приедет нескоро. Пришлось откупаться: за освобождение зятя теща заплатила сотрудникам СБУ шесть тысяч гривен. Но вернуться к семье сразу грек не смог, ведь пропуск из города спецслужбы аннулировали.

«Эта такая организация. Хоть СБУ, хоть полиция. Не внушает доверия. Много было слышно разных историй: что происходило с людьми, которые попадали в руки, если их подозревали в чем-то. Были переживания, конечно. И вот, эти четыре месяца, что он был в Мариуполе. Сколько бессонных ночей, сколько нервов, сколько слез», - поделилась жена Петроса Елена Тзифас.

Мужчина умолял сотрудников греческого консульства помочь ему вернуться домой, но там лишь разводили руками. Говорили буквально следующее: задержат еще раз, тогда и приходи.

«Если меня поймают, говорю, откуда вы узнаете, кто меня поймает. Я ездил пять-шесть раз. Плакал. Говорю: поможете? Нет, ничего», - описал Петрос.

Петросу пришлось поселиться в квартире у брата жены, но чувствовал - за ним следят. Позже из документов, найденных в офисе СБУ, стало ясно, что в разработке находились и сами представители греческого консульства. Это подтверждают и бывшие сотрудники СБУ в Мариуполе.

«Я два года практически занималась прослушиванием представителей греческого консульства, а именно: генерального консула Греции в Мариуполе, его заместителя, переводчика. Передвижения, контакты, связи - в принципе все прослушивали», - отметила экс-сотрудница СБУ в Мариуполе Екатерина Цыпаренко.

Петрос говорит, ему повезло. Ему все же удалось купить билет до Греции, оттуда прилететь в Россию, а уже потом, через Ростов, вернуться в Торез.

Мужчина вместе с семьей живет в обыкновенной двухкомнатной квартире в тыловом Торезе. Их сыну, маленькому Данилу, всего год. Рядом в спальне коротает время за книжкой 13-летняя дочь Христина. Кстати, здесь же супруги хранят тот самый греческий разговорник, с помощью которого общались еще в далеком 2006 году.

Он говорит, что счастлив. Работает водителем трактора, любит необычные блюда и напитки, вроде кофе со льдом. А еще мечтает познакомиться с Владимиром Путиным.

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