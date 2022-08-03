Армия Одолеть врага и спасти раненых: новые истории мужества участников спецоперации Алиса Краузе Военнослужащие продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны России Сержант Артем Лукьянченко Сержант Артем Лукьянченко, действуя в составе головного дозора, выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны батальонно-тактической группы российских десантников в заданный район. Продвигаясь по маршруту, Артем обнаружил на одном из ответвлений дороги вооруженное формирование украинских националистов численностью до 10 человек, готовившее нападение на российские подразделения. Оценив ситуацию, Артем доложил основным силам колонны о готовящейся засаде и, используя эффект неожиданности, силами дозора атаковал украинских боевиков. В ходе боя противник выстрелом из гранатомета подорвал боевую машину десанта. Проявив смелость и решительность, сержант Артем Лукьянченко экстренно эвакуировал экипаж из горящей машины и оказал первую медицинскую помощь, чем спас им жизнь. Благодаря выстроенной Артемом Лукьянченко с учетом особенностей местности системе огня группа националистов была уничтожена, что позволило колонне БТГр своевременно прибыть в заданный район. © Минобороны России Майор Павел Максимов, начальник штаба пехотного батальона 2 армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики Павел Максимов на военной службе в народной милиции Луганской Народной Республики с 2014 года. Начинал в артиллерии, затем был на штабной работе. За две недели до начала специальной военной операции Максимов вышел на пенсию, но заслуженный отдых оказался недолгим. С первых дней СВО офицер вернулся на службу в должности начальника штаба пехотного батальона, который состоит из резервистов. Подразделение принимало участие в нескольких операциях по освобождению населенных пунктов ЛНР, которые находились под контролем ВСУ, в том числе Светлодарска. Одним из самых сложных эпизодов СВО для своих подчиненных майор Максимов считает бой за Углегорскую ТЭС, где ВСУ сосредоточили огромное количество живой силы и техники и оборудовали укрепрайоны с огневыми точками. Совместными усилиями союзных войск при поддержке артиллерии и авиации оборона противника была пробита и военнослужащие ЛНР взяли важный объект под контроль. В этом бою подчиненные Павла Максимова уничтожили несколько единиц вражеской боевой техники и большое количество живой силы противника. © Минобороны России Максим Перов, фельдшер медицинского отряда 1 армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики Максим Перов в мирной жизни заведовал стоматологическим отделением городской больницы. С первых дней специальной военной операции в рядах добровольцев он помогает союзным силам освобождать Донбасс. Говорит, что, сменив белый халат на полевую форму, в первое время чувствовал себя непривычно, но потом быстро освоился. Перов начинал работу в Херсоне, где на блокпостах на въезде в город нес службу с оружием в руках. Приходилось оказывать первую помощь раненым. Позднее Максим Перов был прикомандирован к медицинскому подразделению, где сейчас занимается тем, что умеет делать лучше всего - лечить людей. Среди его пациентов как военнослужащие, которые приезжают к врачу с передовой, так и мирные жители, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика