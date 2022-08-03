Минобороны: украинские националисты разместили артиллерию в детской инфекционной больнице в Николаеве

«В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях родильного дома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве “живого щита”», - добавил представитель военного ведомства на брифинге.

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Вместе с тем начальник НЦУО указал, что в Полтавской области в населенном пункте Кобеляки в районной больнице дислоцируются боевики нацбата «Айдар»*. Пациентов при этом выгнали из медучреждения. Также националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании противотуберкулезного диспансера Краматорска. Подходы к учреждению заминированы, о чем местное население не уведомляли, подчеркнул Мизинцев.

Ранее начальник НЦУО РФ заявлял, что украинские националисты превратили дворец спорта в Харькове в склад боеприпасов. Кроме того, в зданиях техникума национального аграрного университета в Славянске ДНР украинские националисты оборудовали опорный пункт, развернули блокпосты и огневые точки и даже не эвакуировали жителей близлежащих домов.

*24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.