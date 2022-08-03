Минобороны: украинские националисты разместили артиллерию в детской инфекционной больнице в Николаеве
По словам начальника НЦУО, националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании противотуберкулезного диспансера Краматорска.
© Фото: Valeria Ferraro Keystone Press Agency Globallookpress
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что на территории детской инфекционной больницы в Николаеве боевики националистических батальонов Украины разместили артиллерию и РСЗО, не проводя при этом эвакуацию жителей близлежащих домов. Кроме того, в зданиях медучилища Артемовска подразделения украинской армии оборудовали опорные пункты и разместили на прилегающей территории позиции артиллерии и РСЗО, из которых ведутся систематические обстрелы населенных пунктов.
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