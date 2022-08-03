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В Москве и Петербурге появится аналог советских магазинов «Березка»

Елизавета Потейчук
20:18 03.08.2022
Такие точки будут располагаться вне пунктов пропуска товаров через государственную границу страны.
В Москве и Петербурге появится аналог советских магазинов «Березка»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В Москве и Санкт-Петербурге планируется открытие магазинов беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Отмечается, что торговые точки начнут работу в конце августа.

Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Исходя из него, в ассортименте точек будет представлена продукция, в отношении которой действует процедура беспошлинной торговли, а именно алкоголь, табак, парфюмерия и косметика, украшения, смартфоны и часы. Стоимость будет прописываться в рублях, долларах и евро. Так, на входе в такие магазины у покупателей будут проверять наличие документов, подтверждающих дипломатическую службу или работу на иностранную компанию.

По подобному принципу в советское время работала сеть магазинов «Березка». Где именно будут открыты такие точки, не сообщается, но сказано, что они будут располагаться вне пунктов пропуска товаров через государственную границу страны.

Ранее власти Афганистана заявили о переговорах с Россией о беспошлинной торговле. Сейчас Россия поставляет Афганистану электрооборудование для двигателей, лесоматериалы и древесину, а также некоторые виды продовольственных товаров.

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