В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Отец перестройки»: как складывался жизненный путь Михаила Горбачева

Надежда Котормус
09:43 31.08.2022
Михаила Горбачева называли «отцом перестройки» и «разрушителем железного занавеса», за что он даже получил Нобелевскую премию мира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Москве скончался последний генсек ЦК КПСС. Михаил Горбачев тяжело и долго болел, и этой ночью его сердце остановилось в Центральной клинической больнице. Соболезнования родным и близким политика выразил президент России Владимир Путин.

Судьба последнего генсека развивалась вполне упорядоченно и планово. Выходец из села в Ставрополье быстро стал передовиком и активистом. Рекомендация для приема в члены КПСС распахнула перед Михаилом Горбачевым двери в престижный вуз, после - уверенное скольжение вверх по партийной карьерной лестнице. Покровительство Андропова, по одной из версий, положило начало знакомству с Брежневым в 1978-м, а в ноябре того же года Горбачев занимает пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству, и уже в 80-м становится членом политбюро.

Декабрь 1984 года. Визит Горбачева в Лондон и знакомство с Маргарет Тэтчер. Британский премьер лично инициировала встречу с потенциальным генсеком. Будущий лидер произвел на британскую общественность положительное впечатление. Позже к этим симпатиям присоединится весь мир. А Горбачев войдет в историю как человек, остановивший угрозу ядерной войны.

В 1985-м, став генсеком и оказавшись на вершине власти, Горбачев сразу обозначил курс на перемены и новые тезисы: «ускорение» в первую очередь технологического обновления, «гласность» - все, что позже войдет в историю под большим названием «перестройка». Но, воспользовавшись гласностью, оценку этим действиям позже дадут неоднозначную.

«В моей памяти, во всяком случае, впечатление как об очень порядочном, честном человеке. Другое дело, конечно, как он не сумел сохранить Советский Союз, провести свои выборы. Но это уже чисто политическая оценка. А вот в таком личном плане я всегда с большой симпатией относился к нему», - сказал последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Его называли «отцом перестройки» и «разрушителем железного занавеса». За что Горбачев даже получил Нобелевскую премию мира. Западный мир вклад последнего генсека не умаляет и по сей день. В социальных сетях свои соболезнования выразили многие первые лица и звезды.

На родине оценки вклада вождя более скептичны. Так, вывод советских войск из Афганистана, падение Берлинской стены и начало ядерного разоружения многие расценили как уступки Западу. Получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, Горбачев так и не закрепил эти обещания формально. В 1990-м он был избран президентом СССР, но республики одна за другой приняли решение о выходе из состава страны. Точкой невозврата стал августовский путч 91-го года.

Несмотря на провал этого переворота, авторитет действующей власти был подорван. А позже Беловежское соглашение окончательно подвело черту под самим фактом существования союзного государства.

Августовские события 91-го фактически вынудили его уйти, в августе на 91-м году жизни Михаила Горбачева не стало.

«Несомненно, монументальная фигура, он повернул ход истории, не только отечественной, но и мировой. Он соединил две эпохи - советскую историю и новую Россию. В основном история и люди, которые живут в новой России, относились к нему критически, и это было несправедливо. Но теперь уже сам Горбачев принадлежит истории, и она все спокойно расставит по местам», - высказался российский политик, историк и политолог Сергей Станкевич.

В последние несколько лет Михаил Горбачев боролся с тяжелой болезнью. Его похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:42 В стране и мире
Гросси: МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС
07:55 В стране и мире
Видео
«Новые угрозы и вызовы»: Евкуров поприветствовал участников СКШУ «Восток-2022»
05:01 Армия
Видео
Поражая огнем противника: кадры работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации
05:00 Армия
Видео
«Летающий танк»: почему российские Су-25 незаменимы в ходе СВО
01:14 Армия
Спасти жизнь товарища: новые истории мужества военных РФ на Украине
Популярное
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев
Шойгу поздравил учащихся и работников образовательных учреждений МО с наступающим Днем знаний
Видео
МО РФ: в ходе разгрома наступления ВСУ были уничтожены более 1 200 украинских военнослужащих
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.