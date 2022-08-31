«Отец перестройки»: как складывался жизненный путь Михаила Горбачева

Михаила Горбачева называли «отцом перестройки» и «разрушителем железного занавеса», за что он даже получил Нобелевскую премию мира.

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В Москве скончался последний генсек ЦК КПСС. Михаил Горбачев тяжело и долго болел, и этой ночью его сердце остановилось в Центральной клинической больнице. Соболезнования родным и близким политика выразил президент России Владимир Путин.

Судьба последнего генсека развивалась вполне упорядоченно и планово. Выходец из села в Ставрополье быстро стал передовиком и активистом. Рекомендация для приема в члены КПСС распахнула перед Михаилом Горбачевым двери в престижный вуз, после - уверенное скольжение вверх по партийной карьерной лестнице. Покровительство Андропова, по одной из версий, положило начало знакомству с Брежневым в 1978-м, а в ноябре того же года Горбачев занимает пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству, и уже в 80-м становится членом политбюро.

Декабрь 1984 года. Визит Горбачева в Лондон и знакомство с Маргарет Тэтчер. Британский премьер лично инициировала встречу с потенциальным генсеком. Будущий лидер произвел на британскую общественность положительное впечатление. Позже к этим симпатиям присоединится весь мир. А Горбачев войдет в историю как человек, остановивший угрозу ядерной войны.

В 1985-м, став генсеком и оказавшись на вершине власти, Горбачев сразу обозначил курс на перемены и новые тезисы: «ускорение» в первую очередь технологического обновления, «гласность» - все, что позже войдет в историю под большим названием «перестройка». Но, воспользовавшись гласностью, оценку этим действиям позже дадут неоднозначную.

«В моей памяти, во всяком случае, впечатление как об очень порядочном, честном человеке. Другое дело, конечно, как он не сумел сохранить Советский Союз, провести свои выборы. Но это уже чисто политическая оценка. А вот в таком личном плане я всегда с большой симпатией относился к нему», - сказал последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Его называли «отцом перестройки» и «разрушителем железного занавеса». За что Горбачев даже получил Нобелевскую премию мира. Западный мир вклад последнего генсека не умаляет и по сей день. В социальных сетях свои соболезнования выразили многие первые лица и звезды.

На родине оценки вклада вождя более скептичны. Так, вывод советских войск из Афганистана, падение Берлинской стены и начало ядерного разоружения многие расценили как уступки Западу. Получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, Горбачев так и не закрепил эти обещания формально. В 1990-м он был избран президентом СССР, но республики одна за другой приняли решение о выходе из состава страны. Точкой невозврата стал августовский путч 91-го года.

Несмотря на провал этого переворота, авторитет действующей власти был подорван. А позже Беловежское соглашение окончательно подвело черту под самим фактом существования союзного государства.

Августовские события 91-го фактически вынудили его уйти, в августе на 91-м году жизни Михаила Горбачева не стало.

«Несомненно, монументальная фигура, он повернул ход истории, не только отечественной, но и мировой. Он соединил две эпохи - советскую историю и новую Россию. В основном история и люди, которые живут в новой России, относились к нему критически, и это было несправедливо. Но теперь уже сам Горбачев принадлежит истории, и она все спокойно расставит по местам», - высказался российский политик, историк и политолог Сергей Станкевич.

В последние несколько лет Михаил Горбачев боролся с тяжелой болезнью. Его похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище.