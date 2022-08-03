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Выживший после удара по СИЗО в Еленовке пленный рассказал о двух взрывах и обрушении крыши

18:57 03.08.2022
В момент удара пленный украинский военнослужащий спал.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В следственном изоляторе в Еленовке содержались украинские военнослужащие, которые еще в мае вышли с территории мариупольского завода «Азовсталь» и сдались в плен. Минобороны России опубликовало кадры с показаниями пленных, выживших после удара.

«Я спал, проснулся от первого взрыва, который был где-то недалеко. Перевернулся на другой бок, думал дальше спать, произошел второй взрыв, начала рушиться крыша. Понял, что с ногой что-то не так. Началась эвакуация. Все стали выбегать. Мы боялись еще одного прилета или чего-то такого, перелезли  через забор и до следующего забора добрались», - рассказал один из пленных.

Далее пленных встретил конвой, после чего их эвакуировали.

Сегодня замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что ударом по Еленовке украинские власти пытались запугать сдающихся в плен.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ с помощью американской РСЗО HIMARS обстреляли следственный изолятор в Еленовке. По данным ведомства, погибли 50 украинских военнопленных, 73 получили ранения. Позже официальный представитель ведомства Игорь Конашенков обвинил США в прямом вовлечении в конфликт на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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