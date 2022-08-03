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«С горем пополам выбрался»: украинский пленный раскрыл подробности удара в Еленовке

18:34 03.08.2022
На место событий прибыли медики, которые доставили мужчину в медучреждение, где ему оказали всю необходимую помощь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало видео с показаниями украинского пленного, пострадавшего в результате удара по следственному изолятору в Еленовке. Мужчина получил ранения и в данный момент проходит лечение. По словам бойца, когда был нанесен удар, он уже спал.

«У нас двухэтажная кровать, я спал на первом этаже, товарищ на втором. В момент удара кровать обломалась, часть, где он лежал ногами, упала на меня. В самом бараке был темно. У нас уже тихий час был. В районе 11 часов, парни отдыхали. Начал выходить, ничего не понял, что происходит. Дым, смотрю, огонь. С горем пополам выбрался, прилег на землю, одеялом меня укрыли. Нормально крови потерял, чуть морозило», - сказал он.

На место событий прибыли медики, погрузили пострадавшего на носилки и госпитализировали.

«Ну и тут сразу начали обрабатывать, сделали два рентгена. Вкололи антибиотики. У меня два осколочных, в пояснице и за ухом», - добавил пленный.

Он отметил, что относились в колонии к нему нормально, предоставлялось трехразовое питание, можно было принять душ и сходить в туалет. Также имелась литература.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ с помощью американской РСЗО HIMARS обстреляли следственный изолятор в Еленовке. По данным ведомства, погибли 50 украинских военнопленных, 73 получили ранения. Позже официальный представитель ведомства Игорь Конашенков обвинил США в прямом вовлечении в конфликт на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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