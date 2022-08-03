Швейцария вслед за ЕС наложила запрет на поставки золота из России
Правительство Швейцарии присоединилось к седьмому пакету антироссийских санкций и ввело запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Эмбарго на российское золото и любые операции с ним в Швейцарии вступило в силу сегодня, 3 августа.
«Любые услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», - цитирует заявление Швейцарии «Интерфакс».
Одновременно Швейцария ввела санкции против Сбербанка, заморозив его активы.
В заявлении руководства Швейцарии отмечено, что антироссийские санкции не затронут рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также поставки нефти.
«Ни одни из санкций, введенных против России, не направлены против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Россией», - заключили в правительстве Швейцарии.
Напомним, что накануне министры энергетики G7 подписали коммюнике, согласно которому запрет российской нефти возможен, если цена не будет согласована.