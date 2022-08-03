Швейцария вслед за ЕС наложила запрет на поставки золота из России

Запрет на импорт российского золота входит в седьмой пакет санкций против России, введенных ЕС.

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Правительство Швейцарии присоединилось к седьмому пакету антироссийских санкций и ввело запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Эмбарго на российское золото и любые операции с ним в Швейцарии вступило в силу сегодня, 3 августа.

«Любые услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», - цитирует заявление Швейцарии «Интерфакс».

Одновременно Швейцария ввела санкции против Сбербанка, заморозив его активы.

В заявлении руководства Швейцарии отмечено, что антироссийские санкции не затронут рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также поставки нефти.

«Ни одни из санкций, введенных против России, не направлены против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Россией», - заключили в правительстве Швейцарии.

Напомним, что накануне министры энергетики G7 подписали коммюнике, согласно которому запрет российской нефти возможен, если цена не будет согласована.