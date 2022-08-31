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Внимание русскому языку и новые учебники: как готовятся к 1 сентября в Харьковской области

Павел Кольцов
Алиса Краузе
05:58 31.08.2022
Военная полиция РФ следит за безопасностью школ в Харьковской области перед Днем знаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ручки, тетрадки, линейки... Маша собирается в 6 класс. Рюкзак есть побольше, но пока подойдет и этот. Новые учебники девочка получит уже в школе.

«Не переживаю. В принципе, как-то разберусь. По сути это все то же самое, только на другом языке и чуть-чуть изменено», - отметила школьница Мария Бандурова.

Мама наглаживает форму. Собираются ускоренными темпами. Дочь, как и сотни других купянских детей, только вернулась из детского лагеря.

«Канцтовары еще не покупали. Ребенок был в лагере в Краснодарском крае. Только вчера приехала, не успели сходить в магазин закупиться», - указала местная жительница Людмила Бандурова.

На складе в Харьковской области разгружают очередную партию гуманитарной помощи. В машинах МЧС продукты, стройматериалы и, на этот раз, еще и новые книги.

Это только первая партия. Учебники по всем предметам для любого класса. Среди них особенный - для изучения русского языка, как знак перемен в школьной программе. Педагоги проходят в России курсы переподготовки. Пока учителей не хватает.

«У нас не хватает учителей русского языка и литературы. Сейчас мы ищем упорно. В некоторых школах не читался русский язык, в некоторых читался совсем чуть-чуть. Сейчас русскому, конечно, уделяется большое внимание», - объяснила директор школы Елена Битюцкая.

При этом, уроки украинского языка и литературы останутся обязательными в школьной программе.

Перед тем, как в помещении будут заниматься дети, класс осматривают российские военные. Подозрительные предметы проверяют. Сотрудники военной полиции взяли все учебные заведения под усиленную охрану. Дежурят в коридорах, патрулируют периметр зданий.

«Обращаем внимание на оставленные предметы, подозрительный автотранспорт, который находится по периметру, а также за забором. Также мы проводим мероприятия по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника для предотвращения возможных терактов», - рассказал военнослужащий военной полиции Владимир.

Осталось лишь полить цветы, протереть доски с партами и  проверить школьный звонок. Учебные заведения освобожденных территорий Харьковской области готовы к новому дню знаний.

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