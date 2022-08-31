Сотни жителей Запорожья подписали петицию в МАГАТЭ за прекращение обстрелов АЭС со стороны ВСУ

В Запорожье идет сбор подписей среди местных жителей за прекращение обстрелов областной атомной электростанции.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Мелитополе сотни людей выстраиваются в очередь перед зданием штаба «Мы вместе с Россией», чтобы подписать петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на безумную киевскую политику, стимулирующую обстрелы территории Запорожской атомной электростанции.

Поддержали инициативных граждан по всей Запорожской области. Сейчас подписи в едином порыве собирают повсюду.

Кроме того, Центр поддержки населения продолжает выдачу гуманитарной помощи. Ежедневно волонтеры готовят более 4000 пакетов с продуктами.

Помощь получают жители города и окрестных районов области. Также все желающие могут получить электроплиты и цифровые TV приставки.