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Музыка разных стран звучит в Приморье перед открытием учений «Восток-2022»

Максим Петренко
Алиса Краузе
05:02 31.08.2022
Для участников стратегических учений «Восток-2022» проводят концерты в Приморье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Хороводы, лирические номера и, конечно, народные плясовые - настоящий русский колорит на сцене полигона Сергеевский. Перед участниками стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» выступают коллективы из Приморского края: танцоры, певцы и музыканты. Без культурных программ не обходится ни один вечер.

«Мы днем тут тренируемся, учения проводим, а по вечерам наша усталость проходит из-за таких концертов. Тут арабы, алжирская сторона, индийская сторона, мы сами - таджикская сторона - выступаем, тут азербайджанец, киргизстанец. Музыка дает хороший заряд, она объединяет нас, все страны. И Россия нас объединила», - высказался военнослужащий ВДВ (Таджикистан) Шахбон Зарипов.

У всех участников маневров свои комфортные бытовые условия на полигоне. Для артистов, которые не раз давали концерты в воинских частях по всей стране, провели экскурсии и по расположениям личного состава на Сергеевском.

«Мы привыкли видеть, что все военные обычно по стойке "смирно".  А так мы ходим, смотрим - такие добрые и отзывчивые парни», - описала одна из артисток.

Индия, Белоруссия, Алжир - тот самый момент, когда музыка, звучащая в Приморье заставляет двигаться в такт, подпевать и хлопать, даже когда не знаешь слов. Не отстают и российские музыканты, выступающие с патриотическими произведениями.

Солисты признаются, что достучаться до сердец публики можно лишь искренним исполнением.

«Все песни, которые есть у нас в ансамбле, они радуют душу солдат. Мы видим их горящие глаза, они загораются. Много людей, которые танцевали», - признался солист ансамбля 60-й отдельной мотострелковой бригады (Сибирцево) Александр Кузнецов.

Впереди еще много тренировок действий коалиционных группировок войск и основной смотр. А пока полигон наполнен флагами участников и, главное, дружной атмосферой, которая заряжает и объединяет.

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