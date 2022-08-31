«Летающий танк»: почему российские Су-25 незаменимы в ходе СВО

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На Угледарском направлении работают штурмовики Су-25 Восточного военного округа. Благодаря этим самолетам от укрепленных позиций и бронетехники ВСУ мало что остается.

Звенья «Грачей» приземляются на прифронтовой аэродром. Поставленная задача выполнена без потерь. Чего не скажешь о силах противника. После прибытия идет стандартная процедура: остужают колеса. Все балочные держатели для боеприпасов у воздушного транспорта полностью пусты.

Огневая поддержка наземных подразделений - главное предназначение Су-25. В этом они всегда на высоте, хоть и работают предельно низко. Пускают ракеты и сразу же совершают противозенитный маневр с отстрелом тепловых ловушек. И так до полного расходования боекомплекта. Работают по противнику на удалении от трех до четырех километров.

В арсенале «Летающих танков» пушки, различные бомбы, управляемые ракеты. Но все же главное оружие «Грачей» - неуправляемые ракеты или НАРы. Некоторые их типы способны пробивать бетонные укрепления толщиной до шести метров.

«Грачи» в классическом звене из двух машин уходят на линию фронта. Каждая из них доставляет туда по 4,5 тонны боеприпасов за раз.

Широкие боевые возможности, живучесть, неприхотливость, мощь… Су-25 были незаменимы в афганской, обеих чеченских кампаниях и сирийской операции. В сложившейся обстановке на фронтах «Грачам» также альтернативы нет.