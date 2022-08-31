На Западе признали, что за Зеленским стоит Вашингтон

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Развитие ситуации на Украине находится в зоне ответственности Вашингтона, так как именно Соединенные Штаты дают указания Киеву. Подобное мнение озвучил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Эксперт отметил, что подозрения России относительно роли американских властей в происходящем - оправданы. По его словам, именно США в настоящее время задают темп на Западе и влияют непосредственно на украинского президента.

«Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», - обозначил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как заявил военнослужащий, Вашингтон активно противостоит мирному урегулированию конфликта. Более того, как полагает полковник, даже если Киев захочет разрешить ситуацию мирным путем, американская сторона не даст им это сделать.