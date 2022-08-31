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«Мы были уверены в победе»: ушел из жизни ветеран ВОВ Владимир Ерошенко

22:33 31.08.2022
Владимир Михайлович участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы. День Победы он встретил в Латвии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ветеран Великой Отечественной войны, полковник Владимир Михайлович Ерошенко скончался в возрасте 99 лет в подмосковном Королеве. Владимир Михайлович в эфире телеканала «Звезда» рассказывал о боевых действиях, а также о воспитании молодого поколения.

Кроме того, корреспонденты телеканала вручали Ерошенко приглашение на Парад Победы на Красной площади, где он неизменно занимал почетное место. Когда началась война, его как работника оборонного предприятия в армию не отпускали, но ему удалось убедить военкомат сразу после военного парада 7-го ноября 1941-го года. Наряду с московским, марш прошел и в Куйбышеве, где его и увидел Владимир Ерошенко.

«Чувствовал гордость, и были мы уверены в нашей победе. Нет такой силы, которая могла бы поставить наш русский народ на колени», - говорит Владимир Михайлович.

Ерошенко из родной Донецкой области направился в Ульяновское военное училище, и после - попал на Западный фронт, в инженерно-танковый полк. Был дважды ранен, контужен, но возвращался в строй. Управляя легендарным Т-34, мужчина участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы. День Победы Владимир Михайлович встретил в Латвии. Он всегда помнил всех своих фронтовых друзей, каждого в лицо и по имени. 

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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