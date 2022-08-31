Эстония заявила об исключениях из визовых ограничений для россиян
Эстония решила сохранить право граждан России посещать их страну по дипломатическим, гуманитарным, медицинским или семейным обстоятельствам. Об исключениях из общего правила, касающегося полного запрета на въезд россиян в Эстонию, заявил агентству Reuters глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
«Министр заявил, что будут исключения и добавил, что россиянам также будет разрешен въезд в страну по гуманитарным, семейным и медицинским причинам или если они приезжают как дипломаты», - передает агентство.
По данным СМИ, Эстония стремится остановить въезд большинства россиян в течение нескольких недель.
«Это требует некоторого времени, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — отметил Рейнсалу.
Напомним, что сегодня на саммите министров иностранных дел ЕС принято решение о прекращении действия режима упрощенной выдачи виз россиянам: процедура оформления теперь займет больше времени, сами документы станут дороже. Это стало компромиссным решением на фоне призывов Украины и Прибалтийских стран о полном запрете на выдачу виз в масштабах всего ЕС.