Эстония заявила об исключениях из визовых ограничений для россиян

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Эстония решила сохранить право граждан России посещать их страну по дипломатическим, гуманитарным, медицинским или семейным обстоятельствам. Об исключениях из общего правила, касающегося полного запрета на въезд россиян в Эстонию, заявил агентству Reuters глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

«Министр заявил, что будут исключения и добавил, что россиянам также будет разрешен въезд в страну по гуманитарным, семейным и медицинским причинам или если они приезжают как дипломаты», - передает агентство.

По данным СМИ, Эстония стремится остановить въезд большинства россиян в течение нескольких недель.

«Это требует некоторого времени, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — отметил Рейнсалу.

Напомним, что сегодня на саммите министров иностранных дел ЕС принято решение о прекращении действия режима упрощенной выдачи виз россиянам: процедура оформления теперь займет больше времени, сами документы станут дороже. Это стало компромиссным решением на фоне призывов Украины и Прибалтийских стран о полном запрете на выдачу виз в масштабах всего ЕС.