МО РФ: уничтожено более 50 украинских националистов из 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Кроме этого, сообщается о шести уничтоженных единицах техники.

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В Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате атаки по месту дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке (ДНР) было уничтожено более 50 украинских националистов.

Также сообщается о шести единицах автомобильной техники, уничтоженных силами ВС РФ.

«В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники», - передает официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Ранее в Минобороны России рассказали об отказе командиров 132-го разведывательного батальона ВСУ выполнять приказы. Они самостоятельно покинули позиции и перебрались через реку в пункт временной дислокации.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов