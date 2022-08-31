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Воробьев призвал принять дополнительные меры для реагирования на пожары в Подмосковье

Алексей Баранов
13:55 31.08.2022
Cвоевременная локализация пожаров позволила потушить все возгорания в лесах Московской области в короткие сроки.
Воробьев призвал принять дополнительные меры для реагирования на пожары в Подмосковье
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании с силовыми структурами заявил, что аномально жаркая погода в августе создала потенциальную угрозу для пожарной безопасности региона, однако спасатели вовремя локализовывали очаги и прибывали на место тушения. Об этом сообщил сайт телеканала «360».

«Не могу не сказать слова благодарности в адрес спасателей и пожарной службы. Лето, особенно в последние две-три недели, в самый жаркий август, доставило очень серьезные хлопоты и жителям, и пожарным», - отметил губернатор.

Мониторинг и своевременная локализация пожаров привели к тому, что все возгорания в лесах Московской области потушили в короткие сроки.

«Знаю, что ситуация у нас находится под контролем. Это значит, что те очаги, а их было пять-семь в день, по одному-два гектара пожаров, локализовывались весьма быстро», - добавил Воробьев.

По его словам, несмотря на приближение осени, необходимо заранее предусмотреть дополнительные меры реагирования на пожары.

«Сейчас наша задача - в следующем периоде предусмотреть дополнительные технологичные меры мониторинга за лесом. И не допускать каких-либо отклонений по безопасности жизни в регионе», - заключил губернатор.

Он также добавил, что из-за жары и огня в лесах под Рязанью в Подмосковье усилили пожарную охрану.

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