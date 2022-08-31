Изменивший историю: каким мир запомнит Михаила Горбачева

В России отношение к отцу перестройки и гласности очень противоречивое, но стоит признать, что Горбачев, безусловно, стал фигурой исторического масштаба.

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Сказать, что в России Горбачева недолюбливали, явно не передать и сотой доли всей той гаммы чувств, что испытывала подавляющая часть страны при упоминании первого и единственного советского президента. Само это словосочетание на Западе, где Советский Союз называли исключительно империей зла, казалось анахронизмом. Однако именно Горбачев - вольно или невольно - стал тем символом перемен, что одни до сих приписывают к его заслугам, а другие считают, что лучше бы их и вовсе не было.

«Умер Михаил Горбачев, автор "нового мышления" и "перестройки", которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память», - сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Ускорение, гласность, перестройка - последнее, как и слово «спутник», понимают без перевода во всем мире - вошли в политический лексикон именно с подачи Горбачева. Уже в 40 лет он, самый молодой член политбюро, как гласит легенда, возвращаясь домой с одного из заседаний, скажет, что больше так жить нельзя. Закончилась пятилетняя «гонка на лафетах» - череда смертей советских генсеков, - и страна пока еще не требует перемен. Скорее их предчувствует сам Горбачев.

«Это, конечно, для нашей страны большая утрата. Этот человек оставил глубокий след, он повлиял на судьбу нашей Родины. Президент соболезнует его кончине. И сегодня утром он отправил телеграмму с соболезнованиями», - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В середине 80-х экономика столкнулась с объективными трудностями. В стране тотальный дефицит. Горбачев легализует предпринимательство, за которое раньше могли посадить. Объявляет о создании кооперативов. Возвращает из ссылки Сахарова, Солженицына. Упраздняет государственную цензуру. И отменяет шестую статью Конституции - о руководящей роли КПСС. Еще одно решение Горбачева - вывод войск из Афганистана.

«У меня остались к нему теплые чувства, как к человеку, несомненно, доброму и стремившемуся сделать благо своей стране. Поэтому давайте сегодня просто простимся и помолчим, судить будем потом», - рассказал бывший советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич.

При этом многие реформы буксуют. И на смену популярности Горбачева в народных рядах приходит разочарование его политикой. В прямом смысле последней каплей стал сухой закон. Хотя сам Горбачев впоследствии винил в вырубке виноградников своих подчиненных и говорил, что его неправильно поняли.

«О покойных либо хорошо, либо ничего. А хорошего нечего сказать. Вы имеете представление, что он сделал со страной? Что можно хорошего сказать об этом человеке? Ему говорили, надо взять себя в руки и наводить порядок в стране, а не ломать вертикаль власти. А он не слушал - вот вам итог: потеряли страну, сколько тысяч людей погибло из-за него. И то, что сейчас на Украине происходит, тоже из-за него», - сказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.

Перестройка в экономике, разрушение привычного уклада жизни и, как следствие, глобальные политические потрясения. В прошлое уходит Советский Союз, а Горбачев даже не пытается помешать подписанию соглашений в Беловежской Пуще.

«Он оставил впечатление очень порядочного, честного человека. Другое дело, что он не сумел сохранить Советский Союз, провести свои выборы», - рассказал бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслах Хазбулатов.

Зато на Западе Горбачева не просто любили - боготворили. Не случайно сообщения о его смерти оказались на первых полосах крупнейших мировых СМИ. Соболезнования в связи с уходом Горбачева выразили известные зарубежные политики и актеры. Со многими из них он был лично знаком и нередко виделся.

«Мы не будем забывать, что перестройка дала возможность попытаться установить демократию в России и что демократия и свобода стали возможны в Европе, что Германия смогла объединиться и железный занавес исчез», - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В 1990 году Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира. За год до этого на встрече с Рональдом Рейганом на Мальте он объявил об окончании холодной войны. Считается, что именно с этого момента началось установление однополярного мира. Организация Варшавского договора, появившаяся в ответ на создание НАТО, исчезла, а взамен этого Горбачеву были даны устные гарантии нерасширения НАТО на восток, которые, как показала история, так и не были выполнены.

Уже отойдя от дел, Горбачев пытался вернуться к власти, но в 1996 году на выборах не набрал и 1% голосов. Через год он снялся в рекламе и после этого появлялся на публике лишь во время презентации книг. Горбачев на 15 лет пережил Ельцина, которого называл главной причиной развала СССР, и на несколько месяцев - Станислава Шушкевича и Леонида Кравчука, поставивших подписи под Беловежскими соглашениями. Оценить его наследство еще только предстоит следующим поколениям.