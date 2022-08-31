МО РФ: ВС РФ за сутки поразили десять пунктов управления ВСУ в Херсонской, Днепропетровской областях и ДНР

Также уничтожены 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах, добавили в МО РФ.

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Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка ДНР. Об этом на брифинге 31 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также уничтожены 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах. Кроме того, ВКС России нанесли удары по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе Дружковки в ДНР. Потери противника составили 50 человек и девять единиц военной техники.

Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка в ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники.

В новой сводке о проведении спецоперации на Украине говорится и о работе российских сил ПВО. За сутки уничтожены в воздухе семь беспилотников, перехвачены 57 снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган» Херсонской области.