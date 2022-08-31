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Спасти жизнь товарища: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
01:14 31.08.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Спасти жизнь товарища: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший прапорщик Александр Булгаков, командир комендантского взвода

Старший прапорщик Александр Булгаков вместе с вверенным ему взводом в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих выполнял задачу по освобождению одного из крупных населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Продвигаясь по городу в заданном секторе, Александр обнаружил огневые точки противника и, выбрав выгодное место для атаки, силами взвода атаковал позиции националистов.

В завязавшемся боестолкновении, действуя в условиях ведения врагом минометного обстрела, взвод под командованием старшего прапорщика Булгакова уничтожил две боевые машины противника и 10 радикалов, не допустив при этом потерь личного состава.

Смелые и решительные действия Александра Булгакова, а также слаженность и профессионализм его подчиненных способствовали выполнению задачи по вытеснению националистов из города.

© Минобороны России

Прапорщик Владимир Амехин

Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боев с российскими войсками районами, атаковал позиции батальонно-тактической группы десантников ВС РФ, в составе которой действовал прапорщик Владимир Амехин.

В ходе ожесточенного боя с националистами прапорщик Амехин обнаружил в секторе ведения интенсивного огня российского военнослужащего, получившего тяжелые осколочные ранения. Владимир под непрекращающимся огнем противника эвакуировал раненного в безопасную зону и оказал ему первую медицинскую помощь, чем спас жизнь товарища.

Вернувшись на позицию, Владимир Амехин продолжил вести бой с противником. По итогам боя националисты, несмотря на превосходящие силы, отступили, понеся существенные потери.

Спустя несколько дней, продвигаясь по маршруту движения колонны российских Вооруженных Сил, прапорщик Амехин обнаружил скрытые позиции националистов, готовящих засаду. Мгновенно сориентировавшись, Владимир доложил командиру о ситуации и одним из первых вступил в бой с противником, в ходе которого уничтожил до пяти боевиков. Застигнутые врасплох, националисты отступили.

© Минобороны России

Рядовой Даниил Соколов

Рядовой Даниил Соколов в составе подразделения выполнял задачу по несению службы на блокпосту, расположенном на подступах к населенному пункту, который был освобожден от украинских националистов.

Ведя наблюдение за прилегающей местностью, Даниил засек приближение к позициям подразделения БМП противника. Оценив ситуацию, рядовой немедленно запросил подкрепление у командования и вступил в бой.

Заняв выгодную позицию, удобную для ведения огня, Соколов поразил противотанковой управляемой ракетой боевую машину пехоты националистов. В результате выстрела БМП получила повреждения и загорелась.

Националисты открыли ответный огонь по Даниилу. В ходе боя рядовой Соколов получил огнестрельное ранение, однако, невзирая на это, сменил огневую позицию, и продолжил удерживать оборону.

В результате Даниилу удалось удержать рубеж до прибытия основных сил. Смелые и решительные действия рядового Соколова позволили предотвратить нападение организованной группы украинских националистов на населенный пункт.

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