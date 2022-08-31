Спасти жизнь товарища: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Старший прапорщик Александр Булгаков, командир комендантского взвода

Старший прапорщик Александр Булгаков вместе с вверенным ему взводом в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих выполнял задачу по освобождению одного из крупных населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Продвигаясь по городу в заданном секторе, Александр обнаружил огневые точки противника и, выбрав выгодное место для атаки, силами взвода атаковал позиции националистов.

В завязавшемся боестолкновении, действуя в условиях ведения врагом минометного обстрела, взвод под командованием старшего прапорщика Булгакова уничтожил две боевые машины противника и 10 радикалов, не допустив при этом потерь личного состава.

Смелые и решительные действия Александра Булгакова, а также слаженность и профессионализм его подчиненных способствовали выполнению задачи по вытеснению националистов из города.