В государственном университете города хранились издания с экстремистской литературой, есть книги с изображением Адольфа Гитлера. Теперь такая литература будет изъята.

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Книгохранилище университета в Бердянске насчитывает более 250 тысяч изданий. Это и художественная, и методическая литература. И конечно, здесь есть книги об истории - в первую очередь об истории Украины. Теперь некоторые из них будут изъяты из фонда, а позже списаны. Об их содержании можно судить, даже не читая аннотации, а просто по обложке - здесь видны изображения свастики и портреты нацистских лидеров.

Издания штучные и особой популярностью среди студентов не пользовались. Однако же за последние годы в фонде университета накопилось несколько коробок подобной литературы. Практически все эти книги оправдывают и возводят в ранг героев тех, кого в цивилизованном мире принято считать сторонниками фашизма, предателями своего народа и преступниками.

«Вы знаете, это было сложно говорить, потому что была политика, которой надо было придерживаться. Если ты работаешь здесь, естественно, ты об этом не говоришь. Хотя мнение было разное у людей», - констатировала заведующая библиотекой Наталья Кюрчева.

Мировая история для студентов наконец примет прежний облик. Больше здесь не будут фальсифицировать факты и умалчивать, что некогда единый советский народ защищал свою Родину от фашистской угрозы. А вот учебная и экзаменационная программы, наоборот, изменятся под стандарт российского образования. Как пример, 2-я средняя школа Бердянска - она первой получила сертификат соответствия и даже выпустила первых своих учеников.

«Количество учеников увеличивается, их становится больше с каждым днем: в пределах 20-30 человек каждый день подают заявления, чтобы учиться по новым программам», - рассказала директор средней школы №2 в Бердянске Лариса Чертищева.

Часть прежних учебников школы по примеру университетов спишут. На замену придут российские. Их дети получат бесплатно. Также в лучшую сторону изменятся стандарты школьного питания.

«Питание если на Украине было порядка 100 рублей, то сейчас выделяется на одного ребенка 200 рублей. Мы активно готовимся к открытию школ 1 сентября. У нас практически везде воссозданы педагогические коллективы. Мы готовы к приему и обучению наших детей», - добавил глава администрации Бердянска Александр Сауленко.

В детских садах сентября не ждут. Смена уже открыта. Здесь вновь звучат песенки на русском языке, знакомые каждому с детства. Раньше киевский режим их строго запрещал. Теперь же малыши веселятся как хотят и изучают оба языка в равной мере. Принцип свободы выбора будет сохранен на всех уровнях образовательной программы - от детсада до университета.